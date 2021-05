Prefeito Jerry visita Secretário Estadual de saúde para tratar sobre cooperação técnica

O Secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, recebeu na manhã desta sexta-feira, 21, o prefeito do município de Assis Brasil, Jerry Correia.

A visita ocorreu para alinhar as ações conjuntas voltadas para o termo de cooperação entre saúde municipal e estadual no que diz respeito ao funcionamento da Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil.

Em sua fala, o prefeito Jerry Correia destacou sobre a importância da parceria pelo bem da comunidade, na oportunidade agradeceu o Estado pelo apoio prestado ao município.

“O Estado que tem sido um grande parceiro para o município, sempre estando à disposição com sua equipe técnica, além do fornecimento de equipamentos e medicamentos para o combate a covid-19, assim parabenizo nosso secretário pela positiva atuação em solucionar os problemas no que diz respeito a saúde pública, além do trabalho que vem sendo feito no combate à Covid-19 e no avanço da vacinação, tudo isso é possível pelo empenho do nosso governador Gladson Cameli e do nosso Secretário Alysson Bestene” destacou o Prefeito do município de Assis Brasil Jerry Correia.

