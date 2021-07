Prefeito Sérgio Lopes apoia projeto “Vida por Vida” da igreja adventista para doação de sangue

O prefeito de Epitaciolândia, Dr. Sérgio Lopes de Souza, recebeu em seu gabinete na manhã desta quarta-feira dia 14/07, representantes da Igreja Adventista do 7º dia e do hemonúcleo de Brasiléia a Vereadora Neiva Badotti, para firmar uma parceria na busca de doadores de sangue.

Esta é uma ação da igreja adventista com o apoio da vereadora Neiva e o hemonúcleo de Brasiléia.

“Buscamos a reunião com o Prefeito Sérgio Lopes de Epitaciolândia, firmar parcerias para realização de campanhas de incentivo à doação de sangue. A igreja adventista tem o projeto “Vida por Vida”, que incentiva membros da igreja e comunidade em geral sobre a importância da doação de sangue, e por isso encampamos essa ideia.”

A vereadora Neiva destaca ainda, a importância da parceria com a prefeitura de Epitaciolândia, tendo em vista que o estado do Acre dispõe de apenas 3 hemocentros para abastecer os 22 municípios do estado, sendo que temos alta demanda de sangue em todo o estado principalmente em Rio Branco.

O Prefeito Sérgio Lopes por sua vez se prontificou em apoiar essa iniciativa. “Vamos dar total apoio ao projeto “Vida por Vida”, que é uma iniciativa da Igreja Adventista e da Vereadora Neiva Badotti, precisamos nos conscientizar para a doação de sangue, isso é salvar a vida de muitas pessoas. Pontuou o prefeito

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...