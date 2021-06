Prefeito Sérgio Lopes garante melhorias e reforma de pontes no Ramal dos Pereiras

O prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, acompanhado do Presidente do Sindicato dosTrabalhadores Rurais Sebastião Ferreira, o pecuarista Daniel Dorzila, Jessica Silva do Nascimento Agente de Desenvolvimento/Sebrae e Primeira Dama Alliny Saldanha, se reuniu com os moradores para falar de melhorias de ramais dentre outros assuntos, a reunião contou ainda com a presença da Presidente da Associação Nova Esperança Izabel Cristina da Silva.

A pauta da reunião foi primeiro para falar sobre crédito rural do Incra, os moradores terão acesso aos créditos de Instalação inicial R$ 6.200, fomento R$ 6.400 e terão 2 anospara carência e será devolvido 10% e fomento mulher R$ 5.000 com 1 ano de carência e devolução de 20%.

Sebastião Ferreira Presidente do STRE, falou da importância da reativação da Associação e o fortalecimento da mesma. “Sugerimos que vocês reativem a Associação, pois unidos vocês serão mais fortes e poderão conseguir mais benefícios para a comunidade, nós quanto sindicato estaremos sempre à disposição para auxiliar todos vocês a terem acesso aos benefícios dos Governos Federal, Estadual e municipal.” Frisou o presidente.

Daniel Dorzila falou dos trabalhos que a prefeitura na gestão do prefeito Sérgio Lopes vem desenvolvendo em todo município. “Temos acompanhado o prefeito Sérgio e estamos vendo os esforços para levar atendimentos a todos os lugares, seja zona urbana ou rural, estou aqui como parceiro e me coloco a disposição para ajudar no que for possível.” Pontuou Dorzila.

No segundo momento foi tratado sobre recuperação do ramal principal e os chamados galhos, a presidente Izabel Cristina, falou em nome de todos e expôs os principais problemas e solicitou do prefeito a ajuda para as melhorias e reparos da ponte.

Segundo relatou a Senhora Ivanira dos Santos, há anos o trecho do galho do ramal que dá acesso a sua propriedade não é atendido por nenhum tipo de maquinário. “Quando chove é um sufoco, para tirar algum produto só se for nas próprias costas ou em lombo de animal, por isso, solicitamos do Sr. Prefeito que nos ajude com a reabertura do ramal principal e dos galhos também.” Destacou a moradora.

O prefeito após ouvir os pedidos e sugestões de todos, garantiu aos moradores da Associação Nova Esperança no Ramal dos Pereiras, que a prefeitura vai realizar os serviços de melhorias de ramais e reconstrução da ponte.

“Quero dizer a todos que vamos sim fazer os serviços de melhorias neste ramal, vamos também fazer os galhos garantido a todos o direito a escoar sua produção, além do ramal vamos em parceria com a comunidade reformar a ponte, nos vamos entrar com os insumos como corrente, gasolina, lima etc. e vocês entram com a madeira e mão de obra, juntos podemos resolver esse problema em breve.” destacou o prefeito.

