Prefeito Sérgio Lopes prestigia inauguração da ponte sobre o rio Madeira

Esta sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, com certeza entra para a história na região Norte do Brasil. Depois de quase sete anos, a tão sonhada ponte sobre o Madeira no Abunã (RO), com 1507 metros e sendo a terceira maior no Brasil e custou R$ 148 milhões de reais.

O evento contou é claro, com a presença do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, ministros, políticos e convidados. O descerramento foi próximo ao meio-dia no horário rondoniense após a fala do governador do Acre, Gladson Cameli, governador de Porto Velho, Coronel Marcos Rocha, do Ministro da Infraestrutura Tarciso Freitas.

No local, além de governadores, deputados federais e senadores, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, esteve presente junto com uma pequena caravana da fronteira. Para o gestor, não poderia ficar de fora de um momento histórico, acompanhado de sua esposa, Alliny Saldanha.

“Estamos vivendo um momento histórico. O Acre agora não dependerá de balsas para estar ligado ao restante do Brasil. Acredito que muitas mudanças serão percebidas daqui pra frente e essa ponte irá fazer a diferença no futuro dos acreanos”, destacou o prefeito,

O presidente Bolsonaro chegou ao local de helicóptero e, antes de iniciar a solenidade, foi cumprimentar apoiadores que o aguardavam com faixas e camisetas personalizadas. Bolsonaro disse em seu discurso que agora se encerrou um ciclo e começa outro com grandes expectativas.

Para o governador Gladson Cameli, a entrega da ponte liga definitivamente o Atlântico ao Pacífico e consolida o corredor de exportação e importação entre o Acre e o Brasil com os países andinos.