Prefeito Sérgio Lopes recepciona Primeira Dama Ana Paula Cameli e firma parceria na área social

O Prefeito Sérgio Lopes acompanhado da primeira dama do município Alliny Saldanha e a secretária de Assistência Social Eliad Maria, recepcionou na noite desta quinta 25, a Primeira Dama do Estado Acre Ana Paula Cameli, o encontro aconteceu no primeiro momento na Sede da Semcias.

Na reunião que durou cerca de meia hora foram tratados dentre vários assuntos, parcerias na área da ação social entre os governos municipal e estadual.

Logo após o anfitrião e a primeira dama municipal ofereceram um jantar de boas vindas a primeira Dama Ana Paula Cameli no Buffet Art Eventos. A Esposa do Governador cumprirá agenda nesta manhã em Brasileia com representantes dos municípios da regional do Alto Acre.

Em breve mais informações.

