Prefeito Sérgio Lopes se reúne com classe empresarial para criação da Associação Comercial de Epitaciolândia

O Prefeito Sérgio Lopes recebeu na manhã dessa quinta (25/03), em seu gabinete, representantes da Classe empresarial de Epitaciolândia juntamente com o Superintendente da FEDERACRE (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre) e o Consultor do Sebrae Clovis Vanderlei Consoli.

O objetivo principal da reunião foi a recriação da Associação Comercial de Epitaciolândia, por entenderem que o município possui força comercial e assim devendo ter sua própria associação. Segundo colocou a Empresária Ana Maria Soares Silva, Proprietária do Supermercado São Sebastião, já está na hora dos empresários epitaciolândenses consolidarem essa ideia.

“Somos um grupo grande, Epitaciolândia hoje é o 3º maior arrecadador de impostos do Estado do Acre por causa do seu comércio, por isso, queremos criar nossa Associação Comercial para buscar benefícios e melhorias para o Grande, Médio e Pequeno empresário.” Destacou a Empresária.

Para o Superintendente da FEDERACRE, Pedro Silva, Epitaciolândia hoje já tem estrutura para a Criação de sua Associação Comercial, pois isso só vai trazer benefícios para o município e fortalecer ainda mais o comércio local.

O Prefeito Sérgio Lopes prontamente atendeu o pedido de apoio da classe por entender que Epitaciolândia precisa de criar meios para o fortalecimento do comércio local. “Estamos prontos para apoiar a Classe Empresarial em tudo que estiver ao nosso alcance no que diz respeito a criação da Associação Comercial de Epitaciolândia, queremos em curto espaço de tempo ver a nossa cidade com um comércio fortalecido gerando renda e empregos para nossa população.” Destacou Sérgio Lopes.

