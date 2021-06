Prefeito Sérgio Lopes se reúne com criadores de peixe e garante a construção de tanques

O Prefeito Sérgio Lopes se reuniu na tarde desta terça feira em seu gabinete com criadores de peixes de Epitaciolândia, estiveram presentes também o Secretário de Agricultura Produção e Abastecimento José Ronaldo Pessoa Pereira, a Gerente de Agronegócios do Sebrae Rina Fátima Suarez da Costa, Jessica Silva Agente de Desenvolvimento.

Sérgio Lopes ouviu atentamente as colocações dos produtores, para saber como está a situação da psicultura aqui na nossa região, a maioria deles enfrentam os mesmos problemas, falta de locais adequados, (Tanques) e apoio para colocação do produto no mercado.

A Gerente de Agronegócios do Sebrae Rina Fátima Suarez da Costa, fez uma breve explanação das ações que o órgão vai desenvolver com serviços de Consultoria e planejamento, para que os que já atuam na criação e os que pretendem entrar, possam estar aptos a investir de forma correta para obter o lucro desejado no final dos 12 meses de engorda do pescado e a venda do produto no mercado.

O Secretário de Agricultura Produção e Abastecimento José Ronaldo, afirmou que já está sendo feito um levantamento dos produtores que tem interesse na criação e engorda de peixes para traçar um planejamento na construção de tanques.

O Prefeito Sérgio Lopes informou a todos que as obras de abertura de tanques começarão no início do mês de julho.

“A prefeitura vai entrar com a PC para a abertura dos tanques, más além disso vamos colocar outros equipamentos como trator de esteira, moto niveladora, caçambas e pá carregadeira, o produtor só vai entrar com a contra partida do óleo diesel para a pc, e juntamente com o Sebrae vamos realizar treinamentos e consultorias para que aqueles que já atuam e os que pretendem iniciar a criação de peixes possa ter o mínimo de conhecimento, a fim de garantir que todos tenham lucratividade no final do ciclo de engorda.” Destacou Sérgio Lopes.

