Prefeito Tião Flores e Secretária de Saúde Tereza Ribeiro vão as ruas em campanha intensiva ao combate do COVID-19

Após a confirmação de dois casos no município de Epitaciolândia, prefeito Tião Flores e Secretaria de Saúde Tereza Ribeiro realizam campanha intensiva de fiscalização e conscientização afim de evitar que o vírus não se espalhe dentro do município de Epitaciolândia.

A atividade foi realizada na manhã desta sexta-feira (08) na Avenida Santos Dumont, com o intuito de fiscalizar toda a área comercial e orientar a população que se fez presente em todo trajeto.

Notou-se que muitos não levam a sério todas as medidas preventivas, pondo em risco a si mesmo e a população, pois o problema do covid-19 é real e já se faz presente dentro do município de Epitaciolândia, fazendo com que a equipe se empenhasse ainda mais em orientar e fiscalizar a população.

‘’Neste dia, chamamos a atenção de toda a população do município de Epitaciolândia e região, para alertar que o risco é muito alto para a contaminação do vírus, pois o muito que foi informado em campanhas preventivas para evitar aglomerações, evitar passeios desnecessários, evitar contato direto, etc. Para que não ocorra a contaminação do novo corona vírus, muitos não tem dado valor, não levam a sério. Prevenir é melhor do que remediar’’, destacou a Secretária Municipal de Saúde, Tereza Ribeiro.

A atividade deste dia contou com a equipe de segurança do 10º Batalhão de Polícia Militar que auxiliou na fiscalização e orientação em combate ao COVID-19. Fez presente também a equipe de fiscalização Sanitária, equipe da Secretaria de saúde e carro de som.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...