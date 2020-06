PREFEITO TIÃO FLORES LIBERA REALIZAÇÃO DE CULTO E MISSAS COM 30% DE PUBLICO

Almir Andrade

Nesta sexta-feira 19 de junho de 2020, o prefeito Tião Flores recebeu no seu gabinete pastores de várias igrejas, eles estão reivindicando do poder público municipal a liberação dos cultos e missas com 30% da capacidade de público, obedecendo todas as normas da vigilância sanitária, o prefeito aceitou e vai alterar o decreto para beneficiar as igrejas. No final da reunião todos os pastores agradeceram o prefeito pela sensibilidade

