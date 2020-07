Prefeito Tião Flores realiza reunião e empossa novo Secretario de Saúde de Epitaciolândia

O excelentíssimo senhor Prefeito em suas falas expressou gratidão a todas as equipes empenhadas em suas atividades, e o mesmo na fala oportuna apresentou o novo Secretario de Saúde Saimon Felipe (Enfermeiro). Aonde Tião Flores se colocou totalmente a disposição nessa nova fase na Secretaria, “Sou ciente da sua capacidade e seu profissionalismo, não tenho duvidas que fará um excelente trabalho”, disse o gestor.

Enfermeiro Saimon, se prontificou melhorar ainda mais os trabalhos, seriedade, compromisso e honra. O mesmo também expressou que possui uma excelente equipe com ótimos profissionais capacitados, que sempre estiveram empenhados, “agora mais do que nunca assumindo o cargo de secretario de Saúde”, expressou o enfermeiro Saimon.

Vereador Rubenslei Rodrigues em sua fala relatou estar feliz com a indicação do cargo do novo Secretário Municipal de Saúde. Parabenizou ao prefeito e toda a equipe pela indicação e por todo trabalho que vem sendo realizado. o Vereador se prontificou a estar disposto a ajudar nessa nova fase. “Se trata de uma pessoa competente, não por sermos amigos, mais por seu empenho em sua área profissional na saúde, pois se trata de uma pessoa séria e dedicado com a profissão’’, destacou o vereador.

Tião Flores agradeceu a presença de todo aonde o mesmo expressou sua satisfação na indicação do novo secretario de saúde. “Secretario Saimon você tem total autonomia na secretaria trabalhe e faça um bom trabalho’’, enfatizou o prefeito.

Estiveram presentes Prefeito Tião Flores, Vereador Rubenslei Rodrigues, secretários de Administração, Finanças, Assessoria Jurídica e representantes da saúde.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...