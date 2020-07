Prefeito Tião Flores recebe representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Segundo o prefeito, o objetivo é atuar junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e fortalecer o combate ao contrabando na região de fronteira

Na manhã desta sexta, 10, o Prefeito Tião Flores, recebeu a representante da Coordenação-Geral de Fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Senhora Andreia, Gerente da Operação HORUS no Estado do Acre. A operação HORUS é vinculada ao Programa V.I.G.I.A, desenvolvida por meio da Coordenação Geral de Fronteiras – CGFRON/DIOP/SEOPI/MJ com objetivo de aprimorar e fortalecer a segurança nas fronteiras.

O Prefeito Tião Flores, agradeceu a visita da representante do MJ, Andreia, enfatizou que há uma necessidade de fiscalização de entrada e saída de veículos e, de pessoas em toda zona de fronteira, e que esta operação é extremamente importante, pois 24 horas a fronteira está aberta, ou seja, existe entrada e saída livre facilitando o tráfego de modo geral, pela ausência de controle.

A representante do MJ ouviu atentamente os pedidos do Prefeito e explicou que através do programa V.I.G.I.A, o MJ dá suporte as forças de Segurança da Fronteira com pagamento de diárias, equipamentos e capacitações, visando coibir crimes transfronteiriços, crimes que impactam na qualidade de vida dos munícipes. É por essa razão que estamos visitando as prefeituras para saber a realidade local para entender o que ocorre em cada municipalidade. É um programa federal, de âmbito nacional, mas com foco local, conforme a realidade e principais problemas, que são apontados pelas autoridades locais.

Tião Flores relatou que se preocupa bastante com a fronteira do Município de Epitaciolândia, pelos números de casos de tráfegos de drogas, tráfego de pessoas, prostituição infantil e roubo de animais, principalmente na fronteira seca. O Prefeito diz está disposto a cooperar e traçar estratégias junto com o Ministério da Justiça para que as medidas cabíveis ao combate a estas irregularidades relatadas, sejam resolvidas, para melhorias da qualidade de vida e segurança dos munícipes de Epitaciolândia.

