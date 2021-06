Prefeitura avança no reparo de ramais, pontes e bueiros de Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia vem realizando diversas obras de recuperação de ramais, nessa semana a Secretaria Municipal de Obras está com uma frente de serviço no Ramal do Porvir, o referido ramal é ponto de acesso de dezenas de famílias que moram dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes.

O secretário de Obras Francisco Frota, disse que além dos serviços de reabertura com trator de esteira, agora está sendo feito nivelamento e abaloamento para facilitar o escoamento de águas, e ainda colocação de piçarra nos trechos de ladeiras e pontos onde ocorrem atoleiros no período do inverno.

O Prefeito Sérgio Lopes tem acompanhado de perto os serviços para garantir que sejam de boa qualidade. “Estamos acompanhando de perto os serviços e pude verificar que é um serviço de boa qualidade, queremos assim garantir o tráfego de inverno a verão, para que nossos produtores extrativistas, tenham a garantia de acesso o ano todo.” Destacou Lopes.

