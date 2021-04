Prefeitura comemora 29º aniversário de Epitaciolândia com alvorada festiva

Mesmo diante da pandemia da covid-19, tomando os cuidados de acordo com protocolo da Organização Mundial de Saúde, a prefeitura está desenvolvendo a programação em comemoração aos 29 a nos de emancipação política e econômica do município.

A Vila Epitácio Pessoa adquiriu, então, condições para se transformar em município. Na gestão do governador Edmundo Pinto, amparado pela lei que criou dez novos municípios no Estado do Acre. Atualmente são 22 municípios. No dia 13 de abril de 1992 realizou-se um plebiscito sobre a criação do município, o qual a população da vila foi convidada a votar, direta e secretamente. A população decidiu, com um percentual de 95% dos votos válidos, pelo “Sim” à sua emancipação política e administrativa. Epitaciolândia tornou-se município, respaldado pela lei no 1.026/92, de 28 de abril de 1992.

Na tarde de ontem dia 27, foi realizado o torneio da Amizade, com os times Sub-13 Du-bola, Sub-13 Epitaciolândia, Sub15 com dois times de Cobija e a ultima partida com o Time Amigos do Prefeito verso Pais de alunos da Escolinha de Futebol Du-bola.

E na manhã desta quarta 28, data do aniversário de Epitaciolândia, o Prefeito Sérgio Lopes e sua equipe, brindou os munícipes epitaciolândenses, com uma alvorada festiva em comemoração aos 29 anos, a banda de música da polícia militar de Cobija, tocou dobrados pelas principais ruas até a sede da prefeitura com direito a parada na Avenida Santos Dumont, para a execução do hino nacional Brasileiro.

Participaram da alvorada Festiva, além do Prefeito Sérgio Lopes e a Primeira Dama Alliny Saldanha, o Professor Soares vice-prefeito, Secretários Municipais, Assessores, servidores e a Convidada especial Dra. Paola Terrazas, Governadora de Pando.

Já em frente a prefeitura após a execução do hino epitaciolandense, ao fazer uso da palavra, o prefeito externou sua gratidão ao a povo de Epitaciolândia.

“Quero primeiramente agradecer a Deus, por estarmos aqui comemorando mais um ano de emancipação política e econômica de nosso município, agradecer a todas as pessoas que todos os dias lutam, para construir um lugar melhor, agradecer a essa população maravilhosa que me acolheu tão bem, não sou epitaciolandense de nascimento, mas sou epitaciolandense de coração.” Disse Sérgio Lopes parabenizando ao povo pelos 29 anos de Epitaciolândia.

Após a solenidade o prefeito e a primeira dama homenagearam a Governadora de Pando pela parceria, e o estreitamento dos laços de amizade entre os povos brasileiros e bolivianos.

Ainda fazendo parte da programação foi realizado o torneio de Vôlei de Areia, e Futevôlei. E, na sexta-feira será inaugurado o A Unidade Básica de Saúde José Paulo de Souza, no Bairro Aeroporto, no Sábado vai acontecer o torneio de Vôlei masculino e o primeiro torneio de Vôlei Jaqueline Sabino, na Comunidade do Nari Bela Flor.

