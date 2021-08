Prefeitura de Assis Brasil realiza audiência pública para elaboração do PPA 2022-2025

A prefeitura de Assis Brasil está realizando nesta Quarta-Feira(18), no Auditório José Monteiro, uma audiência pública para apresentação e discussão de metas e objetivos, estimação de receitas e despesas para a elaboração do PPA, Plano Plurianual 2022-2025.

Vale destacar que o PPA é o documento que define as prioridades do governo municipal para o período de quatro anos, podendo ser revisado a cada ano. Nele irá constar o planejamento de como serão executados os projetos no município neste período para alcançar os resultados esperados ao bem-estar da população em diversas áreas.

O PPA é elaborado no primeiro ano de gestão, sendo válido para os três anos do atual prefeito e para o primeiro ano da próxima gestão.

De acordo com o Prefeito Jerry Correia, a audiência pública é uma forma democrática de ouvir a voz e anseio da população, dos sindicatos, dos poderes legislativo e executivo dentre outros segmentos da sociedade que são conhecedores da real situação do município e podem projetar e/ou garantir melhorias para a cidade.

O Presidente do Legislativo, Wendell Gonçalves, ressaltou a importância da audiência para utilização das verbas municipais, uma vez que visa a transparência da utilização dos recursos públicos, “É uma honra poder participar dessa audiência porque quando o PPA for enviado para a Câmara, todos nós Vereadores já estaremos a par de muitas coisas e assim haverá celeridade na votação do mesmo,” acrescentou.

Conforme as falas do Presidente do Legislativo, é importante fresar que após a elaboração do Plano Plurianual pela Prefeitura, o Prefeito irá encaminhar o PPA para a Câmara Municipal de Vereadores, juntamente com a LOA (Lei Orçamentária Anual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) onde os parlamentares farão o estudo, discussão e votação das peças.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...