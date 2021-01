Prefeitura de Assis Brasil recebe notificação de corte de energia

Energisa Acre salientou que “o reiterado inadimplemento do município de Assis Brasil resulta em reflexos diretos na disponibilidade financeira da empresa, que se agravando continuamente”

A prefeitura de Assis Brasil não quitava as faturas de energia elétrica da sede da municipalidade e de algumas secretarias desde junho do ano passado.

A constatação do débito, por parte da nova gestão, se deu quando uma notificação de corte, datada de 1º de janeiro de 2021, chegou ao gabinete do prefeito Jerry Correia.

A notificação ainda foi endereçada ao ex-prefeito, Antônio Zum, que deixou o cargo no último dia 31/12. Para não ter a energia elétrica dos prédios públicos municipais cortada, o novo prefeito formalizou um acordo com a concessionária de energia elétrica no qual se comprometeu em realizar os pagamentos pendentes.

A dívida acumulada soma o montante de R$ 140.437,31 (cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos) e se refere ao consumo da sede da prefeitura e das secretarias de Educação, Saúde, Administração, Pecuária e Obras, além do consumo de iluminação pública.

