Prefeitura de Brasiléia adere ao Projeto “Dias Melhores” do Ministério Público

A Prefeita Fernanda Hassem, assinou na quinta-feira, 04, a Carta de Adesão ao projeto “Dias Melhores -Ações Afirmativas de Empoderamento Da Mulher e de Conscientização do Agressor”, que tem como principal objetivo reduzir, a médio e longo prazo, a incidência de violência doméstica e familiar na comarca de Brasiléia.

O projeto terá duas frentes de atuação, uma direcionada à mulher/vítima e outra, ao agressor, ambas ancoradas em palestras mensais, ministrada por psicólogos ou assistentes sociais, a princípio nas dependências do MP.

As reuniões terão como foco principal o empoderamento das mulheres e apoio fornecendo-lhes ferramentas que levem a redução de sua dependência econômica em relação ao agressor, a necessidade de se fazer planejamento familiar e a necessidade de denunciar a violência pelo disque 180. Em relação aos agressores, eles serão obrigados a comparecer às palestras e aos trabalhos de grupos de recuperação e reeducação, evitando assim que ele reincida nos crimes que antes ele sequer reconhecia como atos de violência.

“Esse projeto foi pensado quando eu estava em Cruzeiro do Sul e agora vamos poder executa-lo aqui em Brasileia. Eu agradeço a Prefeita Fernanda Hassem, que aderiu ao projeto que irá atuar em duas frentes voltada para empoderar e apoiar as vítimas, já que algumas sequer tem essa percepção e outra frente são os agressores, que na maioria das vezes não reconhecem a violência como crime, para que possamos reduzir a reincidência nesse tipo de crime’, disse o Promotor de Justiça, Vanderlei Batista Cerqueira autor do Projeto.

A Prefeita Fernanda Hassem, falou sobre a importância do projeto e da parceria com o Ministério Público.

“Assinar essa carta de adesão é muito importante para o município, e nessa segunda gestão nós já criamos um núcleo de atenção especial às mulheres vítimas de violência, e essa iniciativa do Ministério Público, onde vamos traçar ações de prevenção, nos deixa feliz e sempre seremos parceiros de boas ações que combatam a violência. Nós precisamos cuidar das mulheres e dos agressores, para diminuir a violência, e eu quero parabenizar o MP na pessoa do promotor Vanderlei”, finalizou a Prefeita.

