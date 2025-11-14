Noticias da Fonteira

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia, Aleac e TRE-AC promovem oficina regional de cerimonial, protocolo e organização de eventos solenes públicos

nov 14, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos Gennoci Nascimento e Meire Amorim A Prefeitura de Brasiléia, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), por meio da Escola do Legislativo Acreano Deputado Edson Cadaxo , e com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), promove nos dias 12 e 13 de novembro a Oficina Regional de Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Solenes Públicos. O evento acontece no auditório da Escola Kairala José Kairala, em Brasiléia, com certificação de…



