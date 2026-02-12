Noticias da Fonteira

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia anuncia pagamento do piso nacional da Educação, inauguração de escola modelo e abre Jornada Pedagógica 2026

fev 12, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Genoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasileia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, anunciou o pagamento do piso nacional da Educação para os profissionais da rede municipal ainda neste mês de fevereiro, com efeito retroativo a janeiro. A medida beneficia mais de 300 servidores da educação básica no município. Os reajustes levam em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 2025, que foi de 3,90%, além do reajuste do…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Vereador Almir Andrade contempla mais de 80 famílias com cadeiras de banho

fev 12, 2026
Fronteira

Após enxurrada produtor tem prejuízos com morte de 15 mil aves em Brasiléia

fev 11, 2026
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia incentiva o esporte rural e realiza grande final do Campeonato da Agrovila do KM 26

fev 10, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil prende principal articulador de atos violentos ligados ao tráfico e organização criminosa em Bujari – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

12/02/2026 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia anuncia pagamento do piso nacional da Educação, inauguração de escola modelo e abre Jornada Pedagógica 2026

12/02/2026 Frankly
Acre

Nota pública sobre invasão de obra do governo em Sena Madureira

12/02/2026 Frankly
Fronteira

Vereador Almir Andrade contempla mais de 80 famílias com cadeiras de banho

12/02/2026 Frankly