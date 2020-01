Prefeitura de Brasiléia atende 150 famílias com programa Criança Feliz

SECOM/Brasiléia

A Prefeitura de Brasiléia foi a primeira prefeitura do Acre a aderir o programa Criança Feliz do Governo Federal. Logo no início da gestão da prefeita Fernanda Hassem em 2017, a mesma preocupada com o desenvolvimento social das famílias, aderiu ao programa que é coordenado pela Secretaria de Cidadania e Assistência Social.

O programa Criança Feliz em Brasileia, tem sido referência para instituições de outros municípios e também do Estado, cada visitador do programa, supervisiona 30 famílias semanalmente. O Criança Feliz é um programa que tem o objetivo de apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil integral na primeira infância (crianças de 0 a 6 anos de idade), bem como, facilitar o acesso da gestante, e das crianças e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos que necessitam.

A beneficiária Samille Oliveira, moradora do ramal do Nazaré disse que o programa tem trago benefícios para sua família, “O programa para mim é muito bom, principalmente para o meu filho ele é bem avançado, busca fazer as atividades, tem o material escolar dele, chora para estar estudando quando passa em frente à escola, chora para entrar na escola, gosta de pintar, desenhar do jeitinho dele, conhece todos os tipos de animais, pois eu recorto o desenho e colo no caderno dele”, Destacou.

O Programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares que buscam envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos.

O visitante Carlos Lima que coordena 30 famílias do Programa Bolsa Família, falou que as atividades são principalmente de fortalecimentos e desenvolvimento de vínculos de cuidado com a criança. “O programa faz com que possamos desenvolver atividades que são de materiais recicláveis ou com materiais que a família tem em casa, juntos, são desenvolvidas as tarefas, a mãe fazendo as atividades junto com a criança cria um vínculo mútuo, que muitas vezes não tem tempo de sentar com seus filhos, a gente troca ideias juntos com o cuidador para eles brincarem isso é o mais interessante do Programa”. Disse

Em Brasiléia, a pref

eitura atende mais de 150 famílias de baixa renda que são beneficiadas do Programa Bolsa Família, famílias cadastrada no CadÚnico e famílias beneficiaria do (BPC), Benefício de Prestação Continuada que possuem algum tipo de deficiência.