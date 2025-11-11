Prefeitura de Brasiléia avança na construção de pontes no km 19 e reforça compromisso com a zona rural







A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Obras e da equipe de pontes, segue intensificando as ações de infraestrutura no km 19, com a construção de pontes em parceria direta com a comunidade local. A iniciativa tem transformado a realidade dos moradores e produtores rurais, garantindo mais segurança, mobilidade e dignidade a quem depende diariamente do ramal para escoar a produção e acessar serviços essenciais com a rota escolar. De acordo com a equipe técnica, a…







