Prefeitura de Brasileia cancela Carnaval e decreta situação de emergência após enxurrada que deixou mais de 500 famílias isoladas e 1,5 milhão de prejuízos







Por Fernando Oliveira Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia Em razão da forte enxurrada registrada na última terça-feira, o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, reuniu a imprensa em seu gabinete de trabalho na manhã desta quinta-feira (29) para anunciar o cancelamento do Carnaval 2026, promovido pelo poder público, e a decretação de situação de emergência no município. A medida visa agilizar ações emergenciais e garantir assistência às mais de 500 famílias isoladas, entre moradores de…







Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...