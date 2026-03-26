Prefeitura de Brasiléia capacita servidores sobre licitação, DFD e ETP







Por Fernando Oliveira Foto: Genoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia promove, ao longo desta semana, uma importante formação voltada à fase preparatória da licitação, com integração de ferramentas de Inteligência Artificial e foco na elaboração de documentos como DFD (Documento de Formalização de Demanda), ETP (Estudo Técnico Preliminar) e pesquisa de preços, conforme a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 88/2023. A capacitação é realizada no Centro…







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