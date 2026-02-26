Noticias da Fonteira

Prefeitura de Brasiléia climatiza escola rural Valdomiro Barroso para mais de 150 alunos

fev 26, 2026




Por Verônica Rodrigues Fotos: Verônica Rodrigues- Secom/ Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Educação, está realizando a climatização da escola Valdomiro Ferreira Barroso, localizada no km 19 da BR-317, mais 13 km de ramal. A ação está sendo executada com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Tadeu Hassem. Construída em 2016, a unidade de ensino atende atualmente cerca de 160 alunos de diversas comunidades rurais e está recebendo, pela…



