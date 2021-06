Prefeitura de Brasiléia dá início às atividades alusivas ao aniversário do Município

Na programação, várias obras que estavam sendo realizadas, serão entregues aos munícipes, como revitalização de praças e espaços públicos, torneiros esportivos de várias áreas, e na quinta-feira, dia 1º de julho, será a entrega da Praça Ugo Poli, que passou por uma total revitalização e receberá uma nova ‘roupagem’ dedicada às crianças.

Neste evento, poderá ter a presença do governador do Acre, Gladson Cameli, além de outros convidados, como prefeitos de vários municípios e outras autoridades do Acre e locais.

No dia 3, acontecerá vaquejada, cãominhada (pet), e abertura do campeonato de futsal e apresentação da fanfarra Banpek, evento esse muito esperado pela população. E no domingo, dia 4, acontece a corrida de ciclismo que encerrará as atividades alusivas ao aniversário de Brasiléia.

