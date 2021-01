Prefeitura de Brasiléia Decreta Luto Oficial pela morte de ex-vereador e servidor público

A Prefeitura Municipal de Brasiléia, no uso de suas atribuições, publicou o Decreto nº 8/2021, dedicando Luto Oficial por três dias, em decorrência do falecimento do ex-servidor público e vereador, Creumar Monteiro Pontes, ocorrido neste domingo, dia 24.

Creumar também foi vice-prefeito, Secretário de Obras e vinha atuando como Gerente de Serviços Urbanos do Município.

O Decreto entra em vigor a partir desta segunda-feira, dia 25, assinado pela prefeita Fernanda Hassem.

