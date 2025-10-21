Noticias da Fonteira

Prefeitura de Brasileia define prioridades e metas para os próximos quatro anos com o PPA 2026–2029

out 21, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Gennoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta segunda-feira (20), no Centro Cultural Sebastião Dantas, a audiência pública de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, o primeiro da atual gestão do prefeito Carlinhos do Pelado. O evento contou com a presença de secretários municipais, do presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde Pública de Brasiléia, Francisco (Chico) Dantas, da presidente do Sindicato dos…



