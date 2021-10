Prefeitura de Brasiléia discute indicações para 2022 com participação popular

Aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 5, no Centro Cultural Sebastião Dantas, um encontro envolvendo todos os setores da Prefeitura Municipal de Brasiléia, além de participação de vereadores, setores importantes na sociedade brasileense e população em geral.

O encontro com esses setores, que contou com a participação da prefeita Fernanda Hassem e do vice, Carlinho do Pelado, onde destacou para todos, a importância de estar preparada para buscar orçamentos para o Município a partir do 17 próximo em Brasília, capital do País.

Antes, Fernanda Hassem prestou conta das emendas parlamentares que estão por vir para Brasiléia, detalhando todos aos presentes quem destinou e àqueles que poderão ou não, chegar em sua gestão. Além de destacar também, o motivo pelo qual algumas obras estão paradas devido a crise financeira que passa o Brasil e terão que retomar projetos após recalcular os valores para poder dar seguimento.

Neste encontro, estará reformulando um pacote de indicações de emendas que estará apresentando aos parlamentares na próxima semana em Brasília. “Vamos em busca de nossa bancada federal para ajudar a melhorar nosso município em todas as áreas. Está sendo importante a presença de todos aqui para buscar propostas em prol de todos e não estamos buscando bandeiras partidárias, estamos pensando no coletivo de forma geral”, destacou a gestora.

Representantes do Ministério Público, do Depasa, Deracre, associações rurais, Conselho Tutelar e vereadores, juntamente com a presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Arlete Amaral, juntamente com Marquinho Tibúrcio, participaram e apresentaram propostas para que seja levada à bancada acreana, como a construção de um novo ginásio esportivo, novo cemitério público, entre outras sugestões que possam melhorar a vida dos munícipes.

