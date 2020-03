Prefeitura de Brasiléia divulga Decreto de adoção de medidas contra coronavirus

A prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, juntamente com o vice-prefeito, Carlinho do Pelado e demais representantes da área de saúde municipal e assessores, reuniu a imprensa local para divulgar um Decreto com medidas temporárias de prevenção contra o vírus covid-19.

Em tempo, Brasiléia é um município que faz fronteira com a Bolívia, país esse que registrou contágio, além do Acre, que divulgou nesta terça-feira (17), que três pessoas deram positivo para o contágio.

Diante dos fatos, Fernanda Hassem divulgou dois Decretos Municipais, onde considera de suma urgência, emprego de medidas de prevenção, controle e contenção, para que fosse adiados e cancelados eventos de massa governamentais, esportivos, culturais e políticos, com mais de 25 pessoas em eventos oficiais em locais fechados.

As aulas da rede pública de ensino estarão sendo suspendidas a partir desta quarta-feira, dia 18, podendo ser estendido. Ficam vedados no âmbito municipal, a realização de eventos, shows e atividades de qualquer natureza com público superior com mais de 100 pessoas.

O prazo será a partir do dia 18 a 31 de março.

Veja a reportagem e o Decreto assinado pela prefeita Fernanda Hassem.

