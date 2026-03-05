Noticias da Fonteira

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia e Hospital de Referência em Oftalmologia Rodrigues Landim realizam mutirão de atendimentos oftalmológicos no município

mar 5, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia iniciou nesta semana, em parceria com o Hospital de Referência em Oftalmologia Rodrigues Landim, um mutirão de atendimentos oftalmológicos no município. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, tem garantido consultas e exames gratuitos para a população, com grande participação de moradores da zona rural e da cidade. Os atendimentos estão sendo realizados entre os dias 3 e 6 de…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia é homenageada pelo TJAC pela parceria de 30 anos com o Projeto Cidadão

mar 4, 2026
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia participa do encontro da Rede de Governança Ambiental

mar 3, 2026
Fronteira

Alan Rick garante equipamentos para produtores e ônibus leito para estudantes de Rodrigues Alves

mar 2, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil do Acre participa da II Conferência de Segurança Pública – ILAB Segurança 2026, em Brasília – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

05/03/2026 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia e Hospital de Referência em Oftalmologia Rodrigues Landim realizam mutirão de atendimentos oftalmológicos no município

05/03/2026 Frankly
Acre

Governo do Acre fortalece políticas ambientais com entrega de equipamentos e contratação de equipe especializada

05/03/2026 Frankly
Acre

Em ação integrada entre Samu e Ciopaer, Estado resgata criança indígena acometida por pneumonia em Feijó

04/03/2026 Frankly