Prefeitura de Brasiléia elabora decreto com determinações de isolamento mais rígidas

Com o aumento rápido dos casos confirmados de Covid-19 na regional do Alto Acre, principalmente Brasileia e Epitaciolândia, a Coordenação do Comitê se reuniu na manhã de hoje, quinta-feira (21) para elaborarem um Decreto Municipal com determinações de isolamento social mais rígidas.

Na oportunidade, fizeram uma avaliação acerca das medidas de prevenção já tomadas e receberam o Diretor de Operações do DETRAN/AC, José Tanaka Ferreira, juntamente com o Altamiro Ferreira Bispo, responsável pela Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito – CIFTRAN de Brasileia, que trouxeram reforço de contingente de Rio Branco para auxiliar na Barreira Sanitária Municipal.

As regras do novo decreto serão anunciadas pela Prefeita Municipal amanhã (22) e entrarão em vigor imediatamente.