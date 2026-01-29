Prefeitura de Brasiléia entrega kits de EPI a agentes de Endemias e reforça ações de prevenção







Por Fernando Oliveira Fotos: Genoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasileia Nesta segunda-feira, dia 26, o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, realizou a entrega de kits completos de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos agentes de Endemias do município. A ação contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, do coordenador de Endemias, Elenilson Cruz, além de servidores da área. Ao todo, foram entregues 22 kits de trabalho, com o objetivo de…







