Prefeitura de Brasiléia faz segunda de entrega de brinquedos pedagógicos e playgrounds para a educação infantil

mar 1, 2026




Por Verônica Rodrigues Fotos: Secom/Prefeitura de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado e a secretária de educação, Raiza Dias, realizaram, na manhã desta terça-feira (23), a entrega de brinquedos pedagógicos e playgrounds para a escola de Ensino Infantil Vitória Salvaterra, como parte da segunda etapa de distribuição de materiais destinados à educação especial. A ação contempla todas as escolas e creches do município, que também estão sendo beneficiadas com os mesmos…



