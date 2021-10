Prefeitura de Brasiléia garante climatização de todas as salas de aula da rede urbana

Em uma solenidade realizada na manhã dessa quarta-feira, 22, na escola municipal Rui Lino, a prefeita Fernanda Hassem, realizou a entrega da climatização de todas as salas de aulas das escolas urbanas da rede municipal de ensino. A aquisição dos novos aparelhos é oriundo de Recurso Próprio do município.

Participaram também da solenidade, o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Politicas Indígenas, Israel Milani, a presidente do Poder Legislativo, Arlete Amaral, secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, secretário de Finanças, Tadeu Hassem, gestores das escolas municipais, professores, pais, alunos e o vereador Jurandir Queiroz.

Conforme a secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, foi realizado um levantamento da quantidade de salas de aula que ainda não possuíam climatização. “Hoje o município de Brasiléia tem todas as suas escolas urbanas climatizadas, a prefeita Fernanda nos determinou a compra de ar-condicionado para todas as salas de aula. Estamos vivendo em um clima muito quente, e o ar-condicionado vai favorecer o ambiente e certamente a aprendizagem de nossas crianças”, disse.

A gestora da escola, Rui Lino, Alexandra Furtada, afirmou ser um presente para a comunidade escolar.

“ Hoje é um dia importantíssimo para a nossa escola, a climatização era um sonho antigo nosso e também da prefeita Fernanda Hassem, sonhamos juntos vários projetos. A climatização das salas vai aumentar significativamente a qualidade da educação e o nível de aprendizagem de nossas crianças”, afirmou.

Para a professora Rosangela, esta é mais uma conquista que vai possibilitar melhorar a aprendizagem das crianças.

“Com certeza vai aumentar muito o rendimento educacional das crianças, vamos poder avançar no ensinamento, porque o aluno vai se sentir mais à vontade. É um avanço muito grande para educação municipal”, acrescentou.

A prefeita Fernanda Hassem falou dos investimentos na climatização, que vai atender também a um pedido especial da aluna Maria Clara.

“Há um 1 ano e meio, eu estive aqui na escola Rui Lino, e a aluna Maria Clara, me falou das dificuldades na sala de aula por conta do calor. Eu fiquei muito sensibilizada com o pedido dela. E hoje através de recursos próprios, estamos fazendo a entrega da climatização não só para escola da Maria Clara, mas para todas escolas urbanas”, destacou.

