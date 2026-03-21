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Fronteira

Prefeitura de Brasiléia garante merenda escolar para 26 escolas em áreas de difícil acesso

mar 21, 2026




Por Verônica Rodrigues Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasiléia Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, conseguiu entregar a merenda escolar nos primeiros dias do ano letivo para escolas da zona rural localizadas em áreas de difícil acesso. Ao todo, 26 escolas foram atendidas. Muitas delas ficam bem distantes da cidade, entre 140 e 150 km, e enfrentam ainda mais dificuldades no período invernoso, quando as estradas ficam em condições…



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