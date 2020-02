Prefeitura de Brasileia Inicia colheita do milho

SECOM/Brasileia

A Prefeitura de Brasileia através da Secretaria de Agricultara vem investindo na agricultura familiar. Em 2019 foram plantadas 300 hectares de milho. O que vai resultar em média 36.000 toneladas de grãos vindos direto da agricultura familiar em 2020. Além da colheita com os equipamentos agrícolas da prefeitura, outros equipamentos estão cedidos para associações que beneficiam mais de 50 famílias de produtores agrícolas.

“Estamos acompanhando os serviços e prestando apoio nas colheitas do milho com equipamentos maquinários e no transporte até o armazenamento. A prefeitura de Brasileia vem trabalhando em parceria com os produtores rurais, principalmente atendendo o pequeno e o médio produtor. A Prefeita Fernanda Hassem tem pedido a equipe da agricultura para auxiliar no que for necessário. Desta forma contribui no aumento do plantio e realiza uma boa safra o que vai resultar na melhoria de renda familiar”, destacou o gerente de mecanização Raissandro Borges.

A maior parte da produção de milho de Brasileia atualmente é para o consumo na propriedade, para criação de pequenos e grandes animais.

O produtor Edvaldo Paulino da Silva, conhecido como Foquinha, morador do km 15 na estrada do Pacífico disse que começou a plantar uma hectare e meia de milho e colheu 200 sacos, o que despertou para fazer mais investimentos. “Plantei uma hectare e meia de milho e colhi duzentos sacos e aí percebi que tinha vantagem. Depois passei a plantar duas hectares, este ano nós produtores rurais esperamos uma boa produção. A Secretaria de agricultura tem apoiado os produtores desde o preparo da terra até a colheita, só temos que agradecer”. disse