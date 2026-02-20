Prefeitura de Brasiléia intensifica fiscalização de imóveis abandonados no centro histórico da cidade







Por Fernando Oliveira Fotos: Secom/Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia, por meio do setor de tributos e arrecadação, iniciou um trabalho de fiscalização e levantamento de imóveis abandonados na área central do município. A ação está sendo realizada ao longo da Avenida Prefeito Rolando Moreira, uma das principais vias da cidade, com o objetivo de identificar prédios e estabelecimentos que se encontram sem uso e em situação de abandono. De acordo com o gerente do setor de…







Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...