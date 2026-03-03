Noticias da Fonteira

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia participa do encontro da Rede de Governança Ambiental

mar 3, 2026




Por Secom/ Prefeitura de Brasiléia A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), participou do encontro técnico da Rede de Governança Ambiental, promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Acre nos dias 26 e 27 de fevereiro. A reunião contou com a presença de representantes do IBAMA, IMAC, Polícia Ambiental, Defesa Civil, Casa Civil, além de secretários municipais de meio ambiente e demais instituições que atuam na área ambiental em todo o estado….



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Alan Rick garante equipamentos para produtores e ônibus leito para estudantes de Rodrigues Alves

mar 2, 2026
Fronteira

Brasiléia participa de capacitação nacional em Defesa Civil e reforça estratégias de resposta a desastres

mar 2, 2026
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia faz segunda de entrega de brinquedos pedagógicos e playgrounds para a educação infantil

mar 1, 2026

VEJA TAMBÉM

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia participa do encontro da Rede de Governança Ambiental

03/03/2026 Frankly
Acre

Governo recebe ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação em agenda para ampliar acesso de empresas acreanas a recursos do Finep, nesta terça

03/03/2026 Frankly
Acre

Governo e parceiros lançam campanha Compra Premiada para fortalecer o comércio acreano

02/03/2026 Frankly
Fronteira

Alan Rick garante equipamentos para produtores e ônibus leito para estudantes de Rodrigues Alves

02/03/2026 Frankly