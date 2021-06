Prefeitura de Brasileia realiza abertura da semana do meio ambiente

SECOM

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada de secretários e assessores iniciou na segunda-feira (31), junta do Secretário de Estado de Meio Ambiente Israel Milani, a abertura da Semana do Meio Ambiente de Brasileia, em conjunto com a programação estadual da SEMA.

O evento é um marco na Prefeitura de Brasileia, que realizou uma vasta programação com várias visitas voltada para o meio ambiente e assinatura da ordem de serviço para a construção do Centro Integrado do Alto Acre, que, coincidiu, com a abertura da programação do mês do ambiente realizada pelo Governo do Acre

“Iniciamos uma extensa agenda do meio ambiente, começando aqui pelo Alto Acre, onde estamos lançando juntamente com a prefeita Fernanda Hassem a ordem de serviço para a construção do Centro Integrado do Alto Acre. São passos importante para que possamos valorizar cada vez mais as pessoas que vivem na nossa Amazônia e cuidam das nossas florestas”, falou Israel Milani, Secretário Estadual do Meio Ambiente.

Atendendo uma reivindicação da prefeita Fernanda Hassem e a equipe da SEMA junto com o secretário Israel Milani realizaram uma visita no lixão de Brasileia, fazendo um comparativo como estava em 2017 e como está atualmente, buscando investimentos para poder transformar em um aterro sanitário. A prefeita seguiu visita ao Centro Caminho de Luz, que tem um projeto de reflorestamento na área com ajuda do Governo do Estado com doação de mudas.

Segundo a prefeita Fernanda Hassem a presença da equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente é bastante prospera.

“Tivemos uma manhã bastante produtiva fizemos essa aliança, através da SEMA, com o Governo do Estado no qual quero agradecer ao secretário Israel, o Ieve e toda nossa equipe que se reuniu para realizar essas ações, será uma semana inteira de programação com assinatura da ordem de serviço, doação de muda para reflorestamento na agrovila do Km26 que é um sonho antigo. O Parque Nordesta que estava fechado será reaberto, totalmente revitalizado, com espaços para trilhas e quiosques de alimentação para os turistas e moradores” destacou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

A Prefeitura de Brasileia com o apoio do Governo do Acre assinou a ordem de serviço da revitalização da trilha ecológica do Parque Nordesta.

