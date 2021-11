Prefeitura de Brasiléia Realiza Abertura do Novembro Azul Com Ação de Saúde e Torneio Interinstituições

Dando início ao mês de prevenção ao Câncer de Próstata, Novembro Azul, a Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou na quinta-feira, 4, a ação “ Homem que se cuida tem atitude”, no Ginásio de Esportes de Brasileia.

Com testes rápidos, conversa e conscientização para os homens sobre os perigos da doença, assim como conscientização das mulheres sobre o câncer de mama e um torneio de futsal interinstitucional.

Estiveram presentes o secretário Municipal de Saúde, Joãozinho Melo, Diretor do Hospital Regional Janildo Bezerra, Joelma Pontes, gerente Administrativa da Unidade, vereador Elenilson Cruz, secretários municipais, equipe do PrevFogo, Depasa e ISE.

O Vereador Elenilson Cruz fala da importância do mês dedicado à Saúde do homem. ” A Prefeita Fernanda Hassem sempre teve um olhar carinhoso para a saúde e hoje estamos aqui numa ação conjunta, com realização de torneio e teste rápido para os todos os atletas”, afirmou.

Para Héber João, atleta da equipe de Endemias, a ação valoriza os profissionais. ” O importante dessa atividade é que nós saímos do nosso ambiente de trabalho e viemos nos cuidar e jogar bola. Parabéns a prefeita Fernanda Hassem pela importante ação de saúde voltada aos homens de Brasiléia”, destacou.

O secretário municipal de saúde, Joãozinho Melo agradeceu a equipe pelo empenho. ” A Prefeita Fernanda Hassem nos deu a missão de desenvolver várias ações ao longo do mês, todas voltadas à saúde do homem, e nossa equipe está empenhada. Hoje realizamos a primeira de muitas ações do Novembro Azul. Até o final do mês, teremos diversas atividades de saúde para os homens de Brasiléia”, concluiu o secretário.

