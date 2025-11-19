Prefeitura de Brasiléia realiza mutirão do Novembro Azul na Secretaria de Obras







Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira (7) a abertura oficial das ações do Novembro Azul, mês dedicado à prevenção e cuidado com a saúde do homem. O primeiro mutirão aconteceu na sede da Secretaria de Obras, reunindo dezenas de servidores para uma manhã especial de atendimento, informação e acolhimento. Os trabalhadores receberam atendimento médico, vacinação,…







