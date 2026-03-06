Noticias da Fonteira

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia realiza operação tapa-buracos no Bairro Marcos Galvão 2

mar 6, 2026




Por Fernando Oliveira Fotos: Genoci Nascimento- Secom/ Prefeitura de Brasiléia O prefeito Carlinhos do Pelado acompanhou, nesta terça-feira (03), os trabalhos da operação tapa-buracos realizados pela Secretaria Municipal de Obras na Rua Raimundo Teodoro, localizada no Bairro Marcos Galvão 2. A ação faz parte do cronograma contínuo de recuperação das vias urbanas e atendeu a uma demanda antiga dos moradores da região. O principal objetivo é melhorar as condições de trafegabilidade, garantindo…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Prefeitura de Brasiléia e Hospital de Referência em Oftalmologia Rodrigues Landim realizam mutirão de atendimentos oftalmológicos no município

mar 5, 2026
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia é homenageada pelo TJAC pela parceria de 30 anos com o Projeto Cidadão

mar 4, 2026
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia participa do encontro da Rede de Governança Ambiental

mar 3, 2026

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil prende suspeito de ordenar execução após julgamento de “tribunal do crime” em Brasiléia – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

06/03/2026 Frankly
Fronteira

Prefeitura de Brasiléia realiza operação tapa-buracos no Bairro Marcos Galvão 2

06/03/2026 Frankly
Acre

Acre apresenta cases de sucesso durante encontro do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública

06/03/2026 Frankly
Política

2º Encontro de Vereadores do Acre reúne parlamentares de 22 municípios em Rio Branco

06/03/2026 Frankly