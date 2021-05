Prefeitura de Brasileia realiza projeto Minha Mãe é uma Estrela

A Prefeitura de Brasileia realizou nos dias 6 e 7 de maio de 2021, nos bairros do Nazaré, Sumaúma, Leonardo Barbosa e na agrovila do quilometro 26, a programação especial Minha Mãe é uma Estrela, que homenageia todas as genitoras do município. A programação encerrará no dia 9 de maio na feira municipal Maria Florêncio em Brasileia.

A ação tem como objetivo homenagear as mães pelo seu dia, com a entrega de brindes, cestas básicas, sorteio de prêmios, atendimentos de saúde, exames cardiológicos, atendimentos médicos, corte de cabelo, vacinação contra a influenza, vacinação de rotina e de prevenção a covid-19. A atividade é realizada pelas equipes das secretarias de Assistência Social, Saúde, Cultura, Gabinete, Comunicação, CAPS e Agricultura.

O secretário de saúde, Joãozinho Melo, falou a respeito da atividade. “A Prefeita Fernanda Hassem pediu que fizéssemos uma ação bem voltada para as mães e também para a população do km 26. Isso nos traz alegria, cuidados com a população, visando a saúde e bem-estar de todos dessa forma que a Fernanda e o Carlinhos continuarão conduzindo Brasileia”, destacou Joãozinho Melo.

A equipe da prefeitura também realizou o recadastramento e cadastramento das pessoas que fazem parte do Bolsa Família, que estão em situação de vulnerabilidade, pesagem das crianças além da recreação infantil e rodas de leitura.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...