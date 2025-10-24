Prefeitura de Brasiléia realiza VII Conferência Municipal de Saúde com foco em fortalecer políticas públicas e garantir o direito à saúde para todos







Por Fernando Oliveira Fotos: Matheus Gomes-Secom/ Prefeitura de Brasileia A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira (22), no Polo da UAB (antigo CEDUP), a VII Conferência Municipal de Saúde, com o tema “Construindo juntos uma saúde para todos”. O evento foi um importante espaço democrático de diálogo e construção coletiva, reunindo gestores, trabalhadores, representantes de associações, sindicatos e a…







Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...