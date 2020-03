Prefeitura de Brasiléia realizada abertura do Ano letivo 2020 em Brasiléia

Leila Ferreira/SECOM

Mais de 2.200 alunos crianças de 3 a 10 anos de idade da pré-escola ao ensino fundamental voltaram às aulas nesta segunda-feira, início do ano letivo 2020, nas 7 escolas municipais da zona urbana de Brasiléia. A abertura oficial foi realizada na Escola Élson Dias Dantas e contou com a presença da Prefeita Fernanda Hassem, Secretários municipais, vereadores Zé Gabrielle, Antônio Francisco e Edu Queiroz, pais gestores das escolas municipais, equipe e alunos.

A Prefeita Fernanda Hassem em sua fala destacou a importância da educação e parabenizou todos os gestores pelos serviços prestados no município de Brasiléia. “Parabenizo a gestora da Escola Élson Dias, professora Francisca Oliveira e toda equipe e aos demais gestores das nossas escolas municipais, que vem organizando as escolas para receber com todo carinho nossas crianças para que tenham uma educação de qualidade, com professores preparados para ensinar os alunos. Estamos fechando nosso último ano de gestão, estamos construindo a Escola Socorro Frota, precisamos melhorar ainda mais e vamos visitar todas as escolas e continuar dando o suporte e apoio aos gestores que ficam mais em suas escolas organizando tudo, do que em suas próprias residências. A equipe gestora das escolas podem contar com a nossa gestão para que tenhamos sempre uma educação cada vez melhor”, finalizou a prefeita.

Após o início do ano letivo 2020, Fernanda Hassem visitou a escola de ensino Infantil Os Pastorinhos e vai visitar todas as escolas da rede municipal, acompanhando de perto os trabalhos e se colocando à disposição da equipe escolar.

Além da preocupação com ensino, a equipe da prefeitura de Brasiléia se preocupa com alimentação dos alunos para que seja de qualidade e em quantidade suficiente, atendendo inclusive com produtos vindos diretamente da agricultura familiar e cotando com acompanhamento de nutricionista.