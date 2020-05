Prefeitura de Epitaciolândia abre contratação emergencial na Saúde

Com baixa no quadro de funcionários, a prefeitura da cidade de Epitaciolândia, no interior do Acre, abriu um edital para contratação emergencial e temporária de profissionais da Saúde. A portaria foi publicada na edição desta sexta-feira (15) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao G1, o prefeito João Sebastião Flores disse que somente com relação aos médicos a baixa foi de cinco profissionais nos últimos dias. Segundo ele, dois dos médicos são do grupo de risco do novo coronavírus e outros três foram chamados para atuar no programa Mais Médicos e deixaram a cidade.

Além de outros profissionais da Saúde que também estão afastados por serem do grupo de risco para a Covid-19.

Ao todo, são 18 vagas para contratação temporária por um período de 90 dias, que pode ser prorrogado a depender da evolução da pandemia. Os salários variam de R$ 1,2 mil a de R$ 13,3 mil. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais.

“A gente abriu o edital para contratação desses profissionais que caíram do quadro de funcionários da prefeitura, por isso estamos com deficiência de profissionais. Esse médico do edital é para trabalhar diretamente com Covid-19, também chamamos de um processo seletivo anterior outros quatro médicos que estavam no banco de reserva para suprir essa baixa, mas só compareceram dois até o momento”, disse o prefeito.

Das vagas, seis são para enfermeiro generalista, com salário de R$ 2,8 mil; seis para auxiliar de serviços gerais, com remuneração de R$ 1,2 mil; três para agentes sanitário, salário de R$ 1,4 mil; duas vagas para técnico de enfermagem e uma vaga para médico generalista, com salários de R$ 2,8 mil e R$ 13,3 mil, respectivamente.

A seleção será de forma simplificada com análise de currículo. De acordo com a portaria, a análise vai ser feita por uma comissão.

A cidade de Epitaciolândia tem três casos confirmados de Covid-19, segundo último boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), divulgado nessa quinta-feira (14). Outros 30 casos foram descartados.

O prefeito disse que além das contratações, o município tem adotado uma série de medidas para tentar frear o avanço da doença. Na cidade, a unidade referência para atendimento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 é a Unidade Básica de Saúde Catel.