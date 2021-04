Prefeitura de Epitaciolândia, compra 1.200 testes rápidos para diagnóstico do Coronavírus

A prefeitura de Epitaciolândia adquiriu 1.200 testes rápidos para diagnósticos do coronavírus, e com a chegada desse novo lote a Secretaria de Saúde vai atender a demanda por vários dias, o produto é capaz de identificar se a pessoa está ou não infectada pela covid-19. A chegada do material sofreu um atraso devido a grande procura, pois a empresa que fornece os testes emitiu uma nota avisando sobre a demora na entrega.

O Secretário Municipal de saúde, Cassius Hassem, informou que mesmo com o atraso por parte da empresa dos testes rápidos, os diagnósticos foram feitos através do RT-PCR para SARS-CoV-2 em swab que é considerado o exame laboratorial padrão para diagnóstico da infecção.

“Devido a escassez de kits para testes rápidos, tivemos um atraso na entrega, mas a Secretária de Saúde através da UBS Sentinela continuou realizando os testes swab. E graças a Deus, e devido as medidas e a conscientização da população os números de contaminados baixaram significativamente em Epitaciolândia.” destacou o Secretário.

O Secretário destacou também que, mesmo com a redução dos casos de contaminação pela covid-19, as pessoas precisam continuar com todos os cuidados e protocolos impostos pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o uso de máscara, álcool em gel, higienização das mãos e o distanciamento social é imprescindível para vencermos essa batalha.

O prefeito Sérgio Lopes, ressaltou que a demora na entrega é pelo a alta procura de testes em todo o país. “Queremos aqui, informar a toda a população que, compramos esses 1.200 testes rápidos, e já estamos licitando mais testes a fim de garantir a oferta a todos que venham precisar, além disso, estamos focados também na imunização de nossa população de acordo com o cronograma do PNI. Pontuou o prefeito.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...