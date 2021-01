Prefeitura de Epitaciolândia firma parceria com Exército Brasileiro para ações de combate à dengue

O prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes recebeu em seu gabinete nesta quarta dia 12, representantes do Exército Brasileiro para tratar de parcerias entre o órgão e o município.

Uma das parcerias é no combate à Dengue, a prefeitura irá contar com o pessoal do EB nas campanhas de combate ao mosquito Aedes aegypti vetor da doença.

Outra parceria firmada é na Segurança patrimonial como já vem acontecendo, o exército Brasileiro continuará disponibilizando o pátio para que veículos como ônibus escolares sejam guardados a fim de evitar danos ou ações de vandalismo tendo em vista que a prefeitura não dispõe de locais adequados com segurança.

Para o prefeito Sérgio Lopes essas parcerias são fundamentais pois ajudam o município principalmente no tocante ao contingente humano em relação as Campanhas de Combate a Endemias.

“O Exército Brasileiro tem sido um grande parceiro e da mesma forma a prefeitura também estará à disposição caso seja necessário, por isso, quero em nome da população agradecer aos Representantes do EB pela parceria firmada.” Destacou Lopes.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...