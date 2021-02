Prefeitura de Epitaciolândia intensifica serviços de limpeza da cidade

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Obras tem realizado diversos serviços, mesmo estando no período chuvoso prossegue o trabalho de limpeza nas ruas do município pensando na melhoria da qualidade de vida da população.

Durante toda esta semana as ações estão sendo efetuadas nos bairros Satel e Aeroporto, em seguida será iniciada a limpeza do Bairro Liberdade. As equipes estão realizando os serviços de capina, roçagem e recolhimento de entulho. O serviço faz parte de um programa de mutirão de limpeza que tem sido realizado em diversos pontos do município.

Esta e uma recomendação do prefeito Sérgio Lopes, “Mesmo com as chuvas que tem caído em nossa região estamos trabalhando todos os dias a fim de proporcionar melhores condições aos nossos munícipes.” Frisou Prefeito.

