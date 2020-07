Prefeitura de Jordão vai multar quem omitir sintomas da Covid-19

O prefeito de Jordão, Elson Farias (PCdoB) publicou um decreto nesta terça-feira, 7, estabelecendo novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da Covid-19. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e tem efeito imediato na cidade que já tem 40 casos de coronavírus confirmados com 39 altas até o momento e nenhum óbito registrado. O município tem a terceira menor incidência de casos do Estado, na frente apenas de Porto Walter e Rodrigues Alves.

Além de determinar a ampliação dos serviços na barreira de inspeção sanitária no aeroporto local, o atual gestor afirmou que o cidadão que não se submeter ou até mesmo burlar de qualquer forma, os procedimentos da barreira sanitária, omitindo dolosa ou culposamente informações como, sua origem ou a apresentação de sintomas, serão penalizados com pena de multa de R$ 100,00.

As escolas municipais devem continuar o ano letivo com atividades extra escolares, seguindo os protocolos estabelecidos pela secretaria municipal de saúde e a equipe técnica de saúde que compõe o comitê.

Dentre as medidas, está a liberação de voos comerciais, porém, as pessoas que chegarem à cidade devem passar por uma triagem e orientações quanto aos cuidados que devem ser tomados e também a cumprirem o isolamento social.

O gestor também suspendeu por 30 dias os deslocamentos oficiais de agentes políticos e servidores públicos para fora do Estado do Acre.