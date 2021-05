Prefeitura destina 18,5 toneladas de Alimentos para Famílias em vulnerabilidades e Hospital Regional do Alto Acre

Na 8ª Edição do PAA em parceria com a Comunidade São Sebastião no Ramal da Torre em Epitaciolândia, já foram contabilizadas mais de 18,5 toneladas de alimentos que foram distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social e o Hospital Regional do Alto Acre.

Segundo informou o Prefeito Sérgio Lopes, esse projeto tem contribuído tanto com os produtores quanto com as pessoas que recebem alimento de alta qualidade.

“Já são mais de 18,5 toneladas de alimentos, sendo que a metade cerca de 9 mil quilos foram entregues ao Hospital da Regional do Alto Acre, e o restante distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social através do CRAS, já confeccionou e entregou mais de mil kits de alimento, isso nos deixa muito felizes, pois sabemos que estamos ajudando aos nossos produtores com a garantia da compra antecipada e as famílias.” Completou o prefeito.

Para o Sr. Lídio Presidente da Associação de Produtores Rurais São Sebastião, o projeto veio em boa hora. “Só temos a agradecer a prefeitura, e a Agente de Empreendorismo do Sebrae Sra. Jessica, pois com esse programa nos possibilitou produzir e vender nossos produtos.” Ressaltou o Presidente.

